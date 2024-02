Il ruolo di Putin secondo Navalny: le parole di Kara-Murza

Vladimir Kara-Murza: Putin responsabile della morte di Aleksei Navalny

Il noto oppositore Vladimir Kara-Murza ha espresso con fermezza la sua convinzione sulla responsabilità del presidente russo Vladimir Putin nella morte di Aleksei Navalny. Kara-Murza, attualmente detenuto nella colonia penale Ik-7 di Omsk per una condanna a 25 anni, ha sottolineato il legame diretto tra Putin e la sorte di Navalny, avvelenato due volte come lo stesso Kara-Murza nel 2020.

Tra le righe delle sue dichiarazioni, Kara-Murza ha evidenziato il coinvolgimento non solo degli esecutori materiali degli avvelenamenti, ma anche di un intero sistema che agisce sotto il controllo e l’approvazione di Putin. Dall’Fsb agli inquirenti, dalle procure ai giudici, fino ai funzionari carcerari, tutti sembrano essere parte di un meccanismo che perpetua la violenza e la repressione.

“Non sono solo gli avvelenatori del Secondo direttorato dell’Fsb che possono agire solo ai suoi ordini, ma anche gli inquirenti, le procure e i giudici che seguono casi e formulano verdetti, i funzionari delle carceri che creano condizioni di tortura”.

Il peso del potere: le accuse di Kara-Murza a Putin

Kara-Murza ha scagliato pesanti accuse contro Putin, descrivendolo come un uomo che porta sulle spalle la responsabilità di morti e tragedie avvenute durante i suoi anni al potere. Dall’uso di ordigni esplosivi a attentati terroristici, dalle guerre in Cecenia e in Ucraina alla situazione in Siria, Kara-Murza ha evidenziato un elenco di eventi tragici che hanno segnato il regno di Putin.

L’oppositore ha citato episodi come l’attentato al teatro Dubrovka, la tragedia di Beslan e conflitti internazionali come quello con la Georgia e l’Ucraina. Attraverso queste vicende, Kara-Murza ha dipinto un quadro inquietante del potere di Putin e delle conseguenze nefaste che ha avuto sulla società russa e sul panorama internazionale.

“Quest’uomo si è portato dietro la morte per tutti i 25 anni in cui è stato al potere, a cominciare da quando persone che dormivano in pace nelle loro case sono state fatte saltare in aria la notte. Poi c’è stata la Cecenia, Nord Ost (il teatro Dubrovka, ndr), Beslan, la Georgia, la Siria, l’Ucraina”.

La critica di Kara-Murza: Putin distrugge i migliori

Con amarezza, Kara-Murza ha sottolineato come il regime di Putin abbia portato alla morte di individui coraggiosi, sinceri e altruisti, lasciando intatti solo coloro che non rappresentano una minaccia al potere. Citando un brano di Vladimir Vysotsky, Kara-Murza ha dipinto un ritratto spietato di Putin come un leader vendicativo, codardo e avido, deciso a eliminare qualsiasi voce critica o opposizione al suo dominio.

Attraverso le sue parole, Kara-Murza ha lanciato un’accorata critica nei confronti di un sistema che sembra premiare la menzogna, la violenza e la sopraffazione, a discapito dei valori umani e della giustizia.

“Muoiono i migliori, i più coraggiosi, i più sinceri, i più amorevoli. Tutti tornano, eccetto coloro di cui c’è più bisogno. E solo il vendicativo, codardo, avido vecchietto continua a rimanere, con la sua smorfia di morte, distruggendo tutti coloro che vede come minaccia al suo potere”.

