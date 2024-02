Il secondo classificato di Sanremo 2004 a The Voice Senior: la sua vita dopo il successo

Mario Rosini: il ritorno inaspettato a The Voice Senior

Durante la prima puntata dell’edizione 2024 di The Voice Senior, una sorpresa ha scosso il pubblico e i giudici. Mario Rosini ha fatto la sua comparsa sul palco del talent show, esibendosi con il brano “Ritornerai” di Bruno Lauzi. Conosciuto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2004, dove si classificò secondo dietro a Marco Masini, Rosini ha deciso di reinventarsi e mettersi alla prova in un contesto diverso.

Tra i giudici del programma, Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa, l’interpretazione di Rosini ha conquistato tutti e ha portato a un’unanimità di voti positivi. Nonostante inizialmente nessuno dei coach abbia riconosciuto l’artista, è stato Gigi D’Alessio a fare luce sulla sua identità, ricordando il suo passato a Sanremo e elogiandone il talento.

“Ma che state dicendo? Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quando vinse il mio amico Marco Masini. Lui è un vero artista. Alziamoci in piedi per questo grande”, ha commentato Gigi D’Alessio, sottolineando l’importanza e la bravura di Rosini nel mondo della musica italiana. Arisa ha colto l’occasione per proporre un duetto con l’artista, che ha accettato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e passione per la musica.

Il percorso e le passioni di Mario Rosini

Nato a Gioia del Colle (Bari) nel 1963, Mario Rosini ha raggiunto il successo nel 2004 con la sua partecipazione a Sanremo. Oltre alla sua carriera da solista, Rosini è direttore e membro fondatore del Duni Jazz Choir, un gruppo corale che ha ottenuto apprezzamenti sia online che offline. Inoltre, svolge l’attività di docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, dove insegna canto jazz e ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Artistica del “Premio Mia Martini” dal 2008.

Con il suo ritorno a The Voice Senior, Mario Rosini ha dimostrato di essere un artista poliedrico e appassionato, pronto a mettersi in gioco e a condividere la sua arte con il pubblico e i colleghi del mondo della musica. La sua partecipazione al talent show promette emozioni e momenti indimenticabili, confermando la sua presenza rilevante nel panorama musicale italiano.

