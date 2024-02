Il significato di "Ragazzo, ragazza": la storia di come è nata, raccontata dai The Kolors - avvisatore.it

The Kolors al Festival di Sanremo 2024 con “Ragazzo, ragazza”: la storia dietro il successo

Il brano “Ragazzo, ragazza” dei The Kolors, che li ha portati a gareggiare al Festival di Sanremo 2024, nasce da una semplice scena di vita reale. Durante un giorno qualsiasi alla stazione di Milano, il gruppo ha assistito a un ragazzo che cercava di avvicinarsi a una ragazza, un momento che ha lasciato un’impressione duratura. Tornati a casa, hanno iniziato a lavorare sul ritornello, anche se all’inizio era solo un’idea embrionale. Nel frattempo, il genere musicale Italodisco è diventato popolare, offrendo ai The Kolors una chiara direzione musicale. “Italodisco ci ha dato la possibilità di arrivare qui con una percezione già ben chiara di ciò che vogliamo fare a livello musicale. Noi abbiamo sempre sognato di avere una nostra identità sonora, e il fatto che questa si riconosca lo prendiamo come un enorme complimento”, hanno dichiarato.

Il significato di “Un ragazzo e una ragazza” dei The Kolors a Sanremo 2024

Il successo del brano “Ragazzo, ragazza” e l’esperienza accumulata nel tempo hanno permesso ai The Kolors di gestire l’ansia da palcoscenico con relativa facilità. Stash ha spiegato che l’ansia si trasforma in adrenalina quando si è sinceri con se stessi. Le ore di prove quotidiane svolte dal 2009 hanno permesso al gruppo di sentirsi pronti per affrontare qualsiasi situazione. “Le ossa te le fai nei localini, davanti a tre persone, per un po’ di anni. Quando lo vivevamo pensavamo ‘Ma chi ce lo fa fare?’, invece quella cosa ci ha dato la possibilità di apprezzare realmente la potenza delle migliaia di persone. Sapere che abbiamo un pubblico enorme di fronte per noi è bellissimo. Mette ansia, certo, ma è una bellissima opportunità”, ha aggiunto Stash.

Le performance della seconda serata a Sanremo 2024

