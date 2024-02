Il silenzio di Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: le ragioni svelate

Tributo a Maurizio Costanzo: Maria De Filippi ricorda il giornalista

Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e ricordare Maurizio Costanzo in un’emozionante speciale televisivo intitolato ‘Dedicato a … Maurizio Costanzo’. Durante la trasmissione andata in onda su Canale5 in seconda serata, la conduttrice ha espresso il motivo per cui ha sempre evitato di parlare pubblicamente del giornalista scomparso. Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore, ha dichiarato con sincerità.

L’omaggio al Teatro Parioli Costanzo

Durante la serata tributo a Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha reso omaggio al giornalista scomparso lo scorso anno, sottolineando la sua presenza ancora viva nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Parlo di lui al presente perché penso che lui sia ancora presente, ha affermato la conduttrice visibilmente commossa. In un gesto simbolico, le luci del Teatro Parioli di Roma si sono accese per celebrare la memoria di Costanzo, ribattezzandolo “Teatro Parioli Costanzo” in suo onore.

Partecipazioni illustri nello speciale televisivo

Lo speciale condotto da Maria De Filippi insieme a Fabio Fazio ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e amici di Maurizio Costanzo. Tra di essi, Enzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Fiorello, Enrico Mentana, Luciana Littizzetto con la sua celebre letterina, e molti altri, hanno reso omaggio al giornalista attraverso aneddoti e ricordi condivisi. La serata è stata un tributo sentito a una figura di spicco del giornalismo e dell’intrattenimento televisivo, lasciando un’impronta di affetto e rispetto duraturi nella memoria collettiva.

