Il sostegno di Ghali al Ramadan

Dopo il grande successo a Sanremo, Ghali ha deciso di condividere un messaggio toccante sul suo profilo social riguardo all’inizio del Ramadan.

La forza unificante degli artisti

Nelle sue parole, Ghali ha sottolineato come gli artisti siano in grado di ricucire ciò che la politica lacera, di creare ponti dove la politica erige muri. Ha augurato un “Ramadan Mubarak”, condividendo un’importante riflessione sulla società contemporanea.

Delusione e critica

In un momento di onestà e critica, Ghali ha espresso la sua delusione verso molti artisti italiani, francesi e inglesi che, pur avendo voce e potere, scelgono il silenzio. Ha evidenziato anche la superficialità di certi ambienti, critici verso coloro che si esprimono su temi importanti come il genocidio in Palestina.

La sfida della coerenza

Con franchezza, Ghali ha messo in discussione la coerenza di coloro che sacrificano valori essenziali in cambio di successo, fama o convenienza. Ha invitato tutti a riflettere sul senso di libertà e autenticità, sottolineando il coraggio di rimanere fedeli ai propri principi anche di fronte alle sfide del mondo contemporaneo.