Il tailoring sovversivo di Fendi tra Londra e Roma

Kim Jones porta London Calling a Fendi

Kim Jones, direttore creativo di Fendi, ha presentato la sua ultima collezione per l’inverno, ispirata alle sottoculture inglesi degli anni ’80 e alla raffinatezza romana. L’obiettivo era rappresentare “il modo in cui si veste una donna che ha qualcosa di sostanziale da fare. E può divertirsi mentre lo fa”. Questa fusione di stili è stata descritta come un’interpretazione unica del marchio Fendi.

“Ricordo che quando incontrai per la prima volta Silvia Venturini Fendi – racconta lo stilista – indossava un abito utilitario molto chic – quasi un abito safari. Questo ha plasmato fondamentalmente la mia visione di cosa sia Fendi”.

Lo show di Fendi: tra eleganza e protesta

Lo show di Fendi è stato caratterizzato da un’ambientazione suggestiva, con tendaggi che creavano piccole stanze e la presenza di ospiti internazionali come l’attrice Jessica Biel. Tuttavia, l’inizio della sfilata è stato interrotto da un’azione di protesta da parte di un attivista della Peta, che ha sfilato in passerella con scritte contro l’uso di pellicce. Nonostante l’incidente, la collezione è stata definita come un “tailoring sovversivo”, ispirato al 1984 e alle varie influenze culturali che hanno caratterizzato quel periodo.

“Guardando negli archivi Fendi del 1984, mi sono ispirato alla Londra di quel periodo: i Blitz Kids, i New Romantics, l’abbigliamento da lavoro e le influenze globali. Questo stile si fonde perfettamente con l’eleganza romana, soprattutto per un marchio come Fendi, con un background nell’utilità”.

L’eleganza ribelle di Fendi in passerella

La collezione presentata da Kim Jones per Fendi ha proposto cappotti severi, giacche sagomate e dettagli insoliti come maglioni posati sulle spalle e zip decorative. Gli abiti erano impreziositi da stampe di antiche statue romane e indossati con stivali di pelle altissimi. Questa combinazione di eleganza britannica e stile romano ha conferito alla sfilata un’atmosfera unica e audace, che ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

