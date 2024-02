Il talent show sul rap debutta con Fibra, Geolier e Rose Villain: i primi 4 episodi

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain debuttano come coach in ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain fanno il loro ingresso come coach e giudici in “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, il primo talent show dedicato alla musica rap nel nostro Paese. Questo programma, versione italiana di un format di successo già consolidato negli Stati Uniti e in Francia, si concentra interamente sul mondo delle “barre”. I primi quattro episodi sono ora disponibili su Netflix, pronti a catturare l’attenzione degli appassionati di rap.

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: alla ricerca dei nuovi talenti del rap italiano

Tutti e tre i coach si cimentano per la prima volta in un talent show, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare i talenti emergenti che segneranno il futuro della scena rap italiana. Il vincitore avrà la possibilità di aggiudicarsi un premio di 100.000 euro. Fabri Fibra, noto per la sua schiettezza, racconta il suo approccio al programma: “L’opportunità di essere giudice in un talent rap è arrivata nel 2023, quando mi è stata proposta questa esperienza. Non avrei mai partecipato a un talent di musica pop. Qui c’è un reale interesse per il rap italiano. Dieci anni fa avrei accettato, se me l’avessero chiesto“.

La ricerca dei talenti nelle città italiane e le collaborazioni con i grandi nomi del rap

Lo show è articolato in 8 episodi, divisi in tre fasi temporali. Nei primi quattro episodi, i coach si immergono nelle città simbolo del rap italiano – Roma, Napoli e Milano – alla ricerca delle nuove promesse della scena musicale. In questa fase, Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain saranno affiancati da importanti nomi del rap italiano, tra cui Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp, per selezionare i talenti più promettenti.

Geolier e le storie di determinazione dei giovani talenti

Geolier ha individuato talenti emergenti nella sua Secondigliano, con storie di grande determinazione e resilienza. Il rapper racconta: “Alcuni dei ragazzi che ho selezionato sono quelli con cui ho iniziato, di cui conosco le storie. Ci sono storie di grande determinazione, come quella di un ragazzo cresciuto a Chicago, dove il padre vendeva abbigliamento contraffatto. Nonostante le difficoltà, non ha mai abbandonato il suo sogno“. Geolier, festeggiato a Napoli con un murales accanto a quello di Maradona, riflette sul suo ritorno nella sua città e sull’accoglienza ricevuta.

Rose Villain: una nuova sfida come giudice e la forza delle artiste femminili

Per Rose Villain, “Nuova Scena” rappresenta una grande sfida personale. La rapper sottolinea: “All’inizio mi chiedevo se avrei potuto essere giudice di altri artisti, ma ho imparato che l’arte va oltre la tecnica, è una questione soggettiva. Ho cercato di essere d’aiuto ai concorrenti, indipendentemente dal vincitore. È stato un percorso di crescita personale, un’esperienza naturale e gratificante“. Rose Villain evidenzia la presenza di forti talenti femminili nel programma, sottolineando il ruolo universale e di denuncia sociale del rap.

La sfida dei giovani rapper e l’importanza della musica rap in Italia

Nei prossimi episodi, i giovani rapper selezionati affronteranno prove di freestyle, rap battle, videoclip e collaborazioni con artisti del calibro di Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. La finale, in programma per lunedì 4 marzo, vedrà i tre migliori artisti presentare i loro brani originali per realizzare il loro sogno nel mondo della musica rap. “Nuova Scena” arriva in un momento in cui il rap domina le classifiche musicali, suscitando anche critiche legate alla sua presunta associazione con ambienti criminali. Fabri Fibra risponde: “Il rap è la musica delle periferie, degli ambienti disagiati. Spesso chi ha problemi legali cerca di uscirne attraverso l’arte anziché la criminalità. Viva gli haters, se tutti amassero il rap, non avrebbe più senso“.

About The Author