Il talk show di Fabio Fazio: ospiti Martin Scorsese e Ghali

Martin Scorsese e Ghali Ospiti di ‘Che Tempo Che Fa’

La puntata di oggi, domenica 18 febbraio 2024, di ‘Che Tempo Che Fa’ condotta da Fabio Fazio e affiancato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli, ha visto la partecipazione di illustri ospiti. Tra di essi spiccano il premio Oscar Martin Scorsese e il noto cantante Ghali. La trasmissione, trasmessa su Nove e in streaming su Discovery+, ha visto la presenza anche di personalità come Marcello Lippi, Alberto Angela e Massimo Polidoro.

Il Successo di ‘Killers of the Flower Moon’ e la Carriera di Martin Scorsese

Il recente film di Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, con un cast stellare che include i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, ha ricevuto ben 10 nomination agli Oscar e 9 ai Bafta. Il film, tratto dall’omonimo best seller di David Grann, è stato scritto dallo stesso Scorsese insieme al Premio Oscar Eric Roth. Con una carriera cinematografica che abbraccia oltre sessant’anni, Scorsese è considerato uno dei più grandi registi della storia del cinema, con numerosi capolavori all’attivo e un vasto palmarès di premi internazionali, tra cui Oscar, Bafta, Golden Globe e molti altri riconoscimenti prestigiosi.

“Universalmente riconosciuto come uno dei più grandi maestri della storia del cinema, Martin Scorsese ha firmato più di sessanta pellicole in una carriera straordinaria che ha conquistato il mondo intero.”

Ghali e Altri Ospiti di Rilievo

Oltre a Scorsese, la puntata ha visto la partecipazione di Ghali, celebre artista che ha brillato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Casa mia”, classificandosi al quarto posto e raggiungendo oltre 11 milioni di streaming su Spotify. Tra gli altri ospiti di spicco figurano Alberto Angela e Massimo Polidoro, presenti per discutere del loro ultimo lavoro, il libro ‘La meraviglia del tutto’, frutto della collaborazione con Piero Angela. Inoltre, è stato ospite anche Marcello Lippi, leggendario allenatore di calcio, protagonista del docu-film ‘Adesso vinco io’ che racconta la sua straordinaria carriera ricca di successi.

In chiusura, la trasmissione ha proposto ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’, con la partecipazione di Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Tra gli ospiti di questa parte finale della serata, si sono distinti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati ai Mondiali di Doha, e altri personaggi di spicco come Alfa, Paolo Conticini, Roberta Tagliavini, Frank Matano, Cristiano Malgioglio e Simona Ventura.

