Il titolo dettagliato potrebbe essere: Caposcorta di Delmastro, la pistola sempre in mano a Pozzolo

L’incidente a Rosazza: la testimonianza dell’Ispettore Pablito Morello

L’arma coinvolta nell’incidente che ha ferito Luca Campana a Rosazza, nel biellese, durante la notte di Capodanno, “è sempre stata in mano a Emanuele Pozzolo“. Questa rivelazione è emersa dalle dichiarazioni rese agli inquirenti dall’ispettore della polizia Pablito Morello, come riportato dal quotidiano La Stampa. Secondo quanto emerso dagli atti dell’indagine, Morello ha fornito una dettagliata ricostruzione degli eventi che hanno preceduto e seguito lo sparo. Durante l’incidente, il caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro era l’unico a fianco a Pozzolo, posizionandosi sul lato sinistro e rimanendo in piedi sopra al tavolo. Successivamente, si è verificato lo sparo: “Pozzolo, spaventato e sorpreso, ha come lasciato cadere la pistola sul tavolo”.

Dettagli sull’indagine e la dinamica dell’accaduto

L’indagine sull’incidente a Rosazza ha portato alla luce ulteriori dettagli sulla dinamica degli eventi che hanno portato al ferimento di Luca Campana, 31enne e genero del capo scorta di Andrea Delmastro. Le testimonianze raccolte e gli elementi emersi dagli atti investigativi stanno contribuendo a delineare con maggiore precisione quanto accaduto quella notte. La figura di Emanuele Pozzolo risulta al centro dell’attenzione, con la sua presunta responsabilità nell’uso dell’arma che ha causato il ferimento. Le circostanze che hanno portato al tragico evento stanno gradualmente emergendo grazie all’opera degli inquirenti.

