Il trapper Shiva è stato scarcerato: scopri il motivo

Il trapper Andrea Arrigoni, noto come Shiva, ottenuti gli arresti domiciliari

Il gip di Milano ha deciso di concedere gli arresti domiciliari ad Andrea Arrigoni, conosciuto come Shiva, il giovane trapper di 24 anni arrestato lo scorso ottobre a Milano. L’accusa contro di lui include tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose, in relazione a una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese lo scorso luglio. Durante l’episodio, due giovani milanesi erano stati feriti alle gambe. La difesa, rappresentata dagli avvocati Marco Campora e Daniele Barelli, si è mostrata soddisfatta della decisione presa dal giudice.

“Siamo molto soddisfatti del provvedimento del gip. Abbiamo sempre accettato e rispettato i provvedimenti cautelari negativi, pur impugnandoli, a maggior ragione condividiamo modifiche positive sul suo stato detentivo. Il percorso carcerario è durato quasi 4 mesi ed è stato molto probante per il ragazzo, la famiglia, il team lavorativo e tutti i fan. Ora speriamo inizi una nuova fase, dove centrale possa essere solo la musica”, ha commentato la difesa all’Adnkronos. Si è inoltre aggiunto: “Il processo farà il suo corso e noi saremo pronti a confrontarci, nel rispetto dei ruoli, con la procura avanti il Tribunale competente per decisione finale di merito”.

Riduzione delle misure cautelari per il trapper coinvolto in una rissa

Lo scorso dicembre, il gip di Ascoli Piceno aveva già ridotto le misure cautelari per il neo papà Andrea Arrigoni, trasformando gli arresti domiciliari in obbligo di firma. Il trapper era stato coinvolto, insieme ad altri giovani, in una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto alla fine di agosto. Questa decisione ha rappresentato un’alleggerimento della situazione per il giovane artista.

Shiva, il rapper coinvolto in una sparatoria a Milano

Nel panorama giudiziario, Shiva è stato coinvolto in un caso di sparatoria a Milano, dove due ragazzi sono stati feriti. In merito a quest’accaduto, il trapper ha dichiarato: “Mi sono solo difeso”. La vicenda continua a suscitare interesse e attenzione da parte del pubblico e dei media, mentre il processo prosegue il suo corso.

