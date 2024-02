Il trasferimento di Mbappé al Real Madrid: i dettagli dell’operazione shock

Il Real Madrid Pronto a Investire Mezzo Miliardo di Euro per Kylian Mbappé

Il Real Madrid ha messo in campo un piano finanziario ambizioso per assicurarsi i servigi di Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha comunicato al Psg la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024, aprendo così le porte a un trasferimento in un’altra squadra nella prossima stagione. Tutte le strade sembrano condurre al Real Madrid, da tempo interessato al talento di 25 anni. Il club guidato dal presidente Florentino Perez sta progettando un’operazione da 500 milioni di euro per garantirsi la presenza a lungo termine della stella francese.

Il Real Madrid: Finanziamento e Prospettive Economiche

Secondo quanto riportato dal quotidiano As, il Real Madrid può contare su una base di 128 milioni di euro in cassa, a cui si aggiungono crediti per un totale di 265 milioni. In vista dell’arrivo di Mbappé, il club ha anche ridotto il monte ingaggi complessivo di 78 milioni di euro, come indicato nell’ultimo bilancio. Con il nuovo Santiago Bernabeu, i ricavi da stadio potrebbero raggiungere i 317 milioni di euro a stagione, più del doppio rispetto ai 150 milioni attuali. Questo rende l’operazione Mbappé sostenibile per il Real Madrid, un’azienda che attualmente impiega 1.072 dipendenti. Grazie ad un aumento dei ricavi, la percentuale dei costi legati al personale rispetto al fatturato è scesa dal 72% al 54%.

Strategie per Gestire l’Inserimento di Mbappé nel Real Madrid

Resta da risolvere il problema di come inserire un ingaggio elevato in uno spogliatoio già popolato da stelle. Il quotidiano Marca ha ipotizzato soluzioni che potrebbero consentire al Real Madrid di gestire la situazione. Una possibilità è quella di gratificare Mbappé con un “signing bonus” alla firma del contratto, pratica comune negli sport americani e sempre più diffusa nel calcio europeo. Inoltre, l’ingaggio base del giocatore potrebbe essere integrato da bonus legati a obiettivi specifici come il Pallone d’Oro, la Scarpa d’Oro, gol, assist e vittorie, che potrebbero aumentare significativamente il suo compenso complessivo.

In conclusione, il Real Madrid si prepara a un investimento di rilievo per assicurarsi Kylian Mbappé, dimostrando una solida base finanziaria e strategie per gestire l’ingaggio del giocatore. Con il futuro del talento francese ancora incerto, il mondo del calcio resta in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri delle squadre di vertice.

