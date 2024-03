Il Volo: AD ASTRA – Il Nuovo Album che Segna una Svolta Epica

Il Debutto di AD ASTRA

Il quartetto italiano Il Volo ha recentemente conquistato il cuore dei fan con il lancio del loro primo album completamente composto da brani inediti, intitolato “AD ASTRA”, distribuito da Epic Records/Sony Music Italy il 29 marzo. Questo progetto segna una svolta epica nella carriera dei tre talentuosi membri del gruppo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’album è disponibile in diverse versioni fisiche, tra cui CD, LP colorato e LP nero, offrendo agli appassionati la possibilità di scegliere il formato preferito per godersi questa esperienza musicale unica.

Un Viaggio Musicale Verso l’Infinito e Oltre

Con 11 tracce che spaziano tra suggestioni celestiali e atmosfere intimistiche, “AD ASTRA” si presenta come un vero e proprio viaggio sonoro cosmico senza confini. Il lavoro sull’album ha coinvolto un team di autori e producer di fama internazionale, che hanno contribuito a creare un’opera discografica che unisce magistralmente il talento musicale de Il Volo alla grandiosità dello spazio e del tempo. Questo progetto unico nel suo genere rappresenta una sfida ai confini del visibile, invitando gli ascoltatori a esplorare le profondità dell’universo attraverso la potenza emotiva della musica.

La Trasformazione Live: TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO e il World Tour in Arrivo

I brani di “AD ASTRA” non potranno mancare nelle imperdibili serate di “TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO”, una serie di concerti speciali che si terranno all’Arena di Verona nel mese di maggio. Questi spettacoli saranno il preludio di un intenso tour estivo che porterà Il Volo a esibirsi in suggestive location in tutta Italia. Il World Tour, in partenza a fine aprile dal Giappone, promette di regalare emozioni uniche e indimenticabili ai fan di tutto il mondo, confermando la fama e il talento straordinario di questo eccezionale trio musicale.