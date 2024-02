Il Volo: Lite in radio tra Barone e Ginoble, i fan basiti (video)

Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo: una discussione accesa sul futuro artistico

Durante un’intervista a Radio Number One, Piero Barone e Gianluca Ginoble, due dei membri de Il Volo, hanno sorpreso tutti con un acceso botta e risposta riguardo al loro futuro artistico. Mentre parlavano della loro esperienza al Festival di Sanremo, in cui hanno presentato il brano “Capolavoro” e si sono piazzati all’ottavo posto, è emersa una divergenza di opinioni che ha mostrato qualche crepa nel loro rapporto.

Una visione diversa del trio

Ginoble ha sostenuto che la scelta di portare sul palco dell’Ariston il brano “Capolavoro” ha permesso al pubblico di vedere Il Volo in una luce diversa, meno seriosa e più sfaccettata. Ha dichiarato: “Credo che sia stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? (…) Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato“.

Tuttavia, Barone ha reagito in modo inaspettato, sbottando contro Ginoble e accusandolo di parlare per tutti e tre i membri del gruppo. Ha detto: “Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me“.

Un botta e risposta infuocato

Ginoble ha cercato di spiegare ulteriormente il suo punto di vista, citando l’esibizione che hanno fatto durante la serata delle cover, in cui hanno interpretato una versione inedita di “Who Wants to Live Forever” insieme al chitarrista Stef Burns. Ha detto: “Hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava“.

Ma Barone non si è placato e ha risposto in modo ancora più tagliente: “Ma la fai al modo de Il Volo. (…) Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, minch*a“.

Ginoble ha cercato di smorzare la polemica, dicendo: “Non ti arrabbiare, hai capito che ti voglio dire“. Tuttavia, è evidente che nel trio ci sono delle differenze di vedute che stanno causando qualche tensione. Dopo 15 anni di carriera insieme, è normale che possano sorgere dei problemi in una collaborazione così stretta.

Ignazio Boschetto: il collante del gruppo

Durante l’intervista, Ignazio Boschetto non era presente. Tuttavia, secondo i fan, è lui il vero collante del gruppo. La sua assenza potrebbe aver contribuito alla discussione accesa tra Barone e Ginoble. I sostenitori de Il Volo sono rimasti sorpresi nel vedere i due cantanti litigare in radio, ma è importante ricordare che ogni gruppo può avere dei momenti di tensione, soprattutto dopo così tanti anni di collaborazione.

In conclusione, la discussione tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo ha mostrato che ci sono delle divergenze di opinioni riguardo al futuro artistico del trio. Tuttavia, è importante ricordare che le tensioni possono essere superate e che il talento e la passione di questi tre artisti continueranno a farli brillare nel mondo della musica.

