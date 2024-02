Ilaria Capua avverte: Prepariamoci alla “Malattia X”. Morbillo in aumento a causa dei no-vax.

La virologa Ilaria Capua avverte: “La malattia X arriverà, è solo questione di tempo”

La virologa Ilaria Capua ha ribadito che la malattia X, paventata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è inevitabile. Durante un evento a Milano, l’esperta ha sottolineato che, considerando solo le pandemie influenzali, nel corso del secolo scorso ne sono state registrate tre. Pertanto, è probabile che si verifichi un’altra pandemia, che potrebbe essere causata da un virus influenzale o da altri virus.

Capua ha sottolineato l’importanza di prepararsi per affrontare questa eventualità. Inoltre, ha invitato le persone a non dimenticare l’importanza di adottare comportamenti responsabili, come l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani, per prevenire la diffusione delle malattie infettive. Secondo l’esperta, è fondamentale essere pronti per affrontare la malattia X, anche se non si può prevedere quando si verificherà.

Prepararsi per la malattia X: un dovere per l’umanità

L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un monito sulla necessità di prepararsi per la malattia X. Secondo l’agenzia Onu per la salute, è fondamentale essere pronti per affrontare questa eventualità, altrimenti si rischia di compromettere la nostra sopravvivenza come specie. La virologa Ilaria Capua ha sottolineato che la preparazione per la malattia X è un dovere per l’umanità. Inoltre, ha invitato le persone a non sottovalutare l’importanza di adottare comportamenti responsabili, come l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani, per prevenire la diffusione delle malattie infettive.

L’aumento dei casi di morbillo e l’importanza delle vaccinazioni

Mentre si attende l’arrivo della malattia X, si registra un aumento dei casi di morbillo in Europa. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il morbillo sta tornando a diffondersi a causa della mancanza di vaccinazioni. La virologa Ilaria Capua ha sottolineato che, grazie alle vaccinazioni, sono stati eradicati il virus del vaiolo e il virus della peste bovina. Tuttavia, l’onda anti-vax ha portato a una diminuzione delle vaccinazioni, favorendo la diffusione del morbillo. Capua ha sottolineato l’importanza di continuare a vaccinarsi per prevenire la diffusione delle malattie infettive.

In conclusione, la malattia X è inevitabile e bisogna prepararsi per affrontarla. È fondamentale adottare comportamenti responsabili, come l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani, per prevenire la diffusione delle malattie infettive. Inoltre, è importante continuare a vaccinarsi per prevenire il ritorno di malattie come il morbillo. La preparazione e la prevenzione sono le chiavi per affrontare le sfide future legate alle malattie infettive.

