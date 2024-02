Ilary Blasi e Gregoraci: reazioni opposte a Battiti Live

Ilary Blasi pronta a condurre Battiti Live su Canale 5

Il Battiti Live, celebre evento musicale estivo trasmesso da anni su Italia Uno, potrebbe presto trovare una nuova casa su Canale Cinque. È quanto annunciato da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha svelato che Ilary Blasi potrebbe prendere le redini del programma. In merito alla conduzione, Berlusconi ha dichiarato: “Quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi“.

Elisabetta Gregoraci e il mistero su Battiti Live

La situazione attorno alla conduzione di Battiti Live si è fatta misteriosa dopo le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci a TvTalk. La showgirl calabrese, ex conduttrice dello show, ha risposto in modo enigmatico riguardo al passaggio di testimone a Ilary Blasi: “In realtà non ho ancora alcun tipo di conferma ufficiale a riguardo e quindi non posso aggiungere altro“. Questa risposta ha gettato un’ombra di incertezza sul futuro del programma estivo.

Il giallo televisivo di Battiti Live

La situazione attuale intorno alla conduzione di Battiti Live sembra avvolta da un alone di mistero. Mentre Pier Silvio Berlusconi ha indicato Ilary Blasi come possibile conduttrice, le parole di Elisabetta Gregoraci lasciano intravedere un’incertezza sul passaggio di testimone. Con la showgirl attualmente impegnata in Rai, resta da chiarire se il posto per la conduzione del programma estivo sia ancora disponibile o se i vertici di Mediaset abbiano già preso una decisione senza comunicarla privatamente alla Gregoraci. La vicenda assume così i contorni di un vero e proprio giallo televisivo, lasciando aperte diverse ipotesi sul futuro di Battiti Live.

