Ilary Blasi lascia l’Isola e si fa strada nel mondo del cinema: ecco dove la vedremo.

Il debutto cinematografico di Ilary Blasi con la regia di Giampaolo Morelli

La conduttrice televisiva Ilary Blasi si prepara per il suo primo ruolo da attrice sul grande schermo. Il regista Giampaolo Morelli ha confermato la notizia, pubblicando alcuni scatti insieme a Blasi e commentando: “Sono troppo felice di essere stato il regista del tuo debutto cinematografico“. Nonostante la sua esperienza passata nel mondo del cinema, questo film rappresenta un nuovo inizio per Blasi dopo la fine della sua avventura all’Isola dei famosi e il docufilm “Unica”.

Un nuovo capitolo dopo l’addio all’Isola dei famosi

Recentemente è stato annunciato che Blasi non farà più parte del reality show “L’Isola dei famosi”. Al suo posto subentrerà Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Alvin come opinionisti. La decisione di lasciare il programma è stata presa dalla stessa Blasi, che ha dichiarato che dopo tre anni il suo ciclo si è chiuso, come è successo anche con il Grande Fratello Vip. Ha inoltre affermato che questo tipo di format non fa per lei, preferendo momenti di spensieratezza e divertimento piuttosto che dedicarsi alle storie “strappalacrime” dei concorrenti. Nonostante l’addio all’Isola dei famosi, Blasi ha fatto i suoi auguri a Vladimir Luxuria, che prenderà il suo posto, e si dice felice per lei, come è successo con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Un ruolo misterioso nel film di Morelli

Ancora non è stato svelato il ruolo che Blasi interpreterà nel film di Morelli intitolato “L’Amore e altre seghe mentali”. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti dal set per mostrare la sua “vita da set” ai suoi fan. Questo non sarà il suo vero e proprio debutto cinematografico, avendo già recitato in passato in film come “Da Grande” di Francesco Amurri e “Fiori di Zucca” di Stefano Pomilla, oltre ad altri film per la televisione. Tuttavia, rappresenta un nuovo inizio per Blasi nel mondo del cinema e potrebbe essere stato il suo docufilm “Unica” a catturare l’attenzione di Morelli e a farlo decidere di volerla nel cast del suo film.

Mentre si attendono ulteriori dettagli sul suo ruolo nel film, si mormora che Blasi potrebbe prendere il posto di Elisabetta Gregoraci nella conduzione di “Battiti Live” quest’estate. Nel frattempo, si prepara per questa nuova e emozionante esperienza nel mondo del cinema, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la sua passione per l’intrattenimento.

