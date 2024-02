Ilary Blasi rivela: “Tradimento di Totti? Avevo ragione”

Ilary Blasi: la sua nuova vita dopo Francesco Totti

La vita di Ilary Blasi ha subito un grande cambiamento dopo la fine della sua relazione con Francesco Totti. In un’intervista recente, la conduttrice televisiva ha parlato apertamente del suo nuovo amore, Bastian, e di come sia riuscita a superare la separazione.

Un nuovo inizio

Dopo la fine della sua storia con Totti, Ilary ha deciso di dedicarsi a se stessa e di iniziare una nuova vita da single. Non cercava nessuno e non aveva aspettative particolari. Ma il destino ha deciso di sorprenderla. È stato proprio in quel momento che ha incontrato Bastian, un uomo che ha saputo conquistarla.

L’amore inaspettato

Ciò che ha reso la relazione di Ilary con Bastian così speciale è stato il fatto che lui non fosse italiano. Secondo le parole di Ilary stessa, se fosse stato italiano, forse non sarebbe sopravvissuto. Il fatto che Bastian non sapesse nulla della sua fama e della sua storia con Totti è stato un elemento chiave per la loro relazione.

«Non credo ci sia un momento in cui uno si sente pronto, non c’è un vademecum. Le cose succedono, la vita va avanti e non sai quello che ti riserva. Ti fermi quando senti di stare bene e, quando tu stai bene, vuol dire che sei nel posto giusto e che quella persona è il posto giusto. È stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave», ha dichiarato Ilary.

La conduttrice ha sottolineato che non c’è una formula magica per dimenticare un grande amore e iniziare una nuova relazione. Le cose semplicemente succedono quando meno te lo aspetti. E quando ti senti bene con qualcuno, capisci che quella persona è il posto giusto per te.

In conclusione, la vita di Ilary Blasi è cambiata radicalmente dopo la fine della sua relazione con Francesco Totti. Ha trovato un nuovo amore inaspettato in Bastian, un uomo che non sapeva nulla della sua fama e che è riuscito a conquistarla. Ilary ha dimostrato che non c’è una formula precisa per superare una separazione, ma che le cose succedono quando meno te lo aspetti. E quando trovi la persona giusta, capisci che è il posto giusto per te.

