Ilva: ArcelorMittal sorpresi da richiesta Invitalia

Invitalia avvia procedura per amministrazione straordinaria dell’ex Ilva

Invitalia ha preso una decisione significativa riguardo all’ex Ilva, inoltrando al ministero delle Imprese e del Made in Italy l’istanza per l’amministrazione straordinaria. Questa mossa è stata motivata dalla mancanza di accordo con il socio privato, che non ha mostrato disponibilità a garantire la continuità aziendale o a risolvere la joint venture in modo equilibrato, nel rispetto delle normative vigenti.

Dopo vari tentativi di conciliazione con il partner privato, Invitalia ha deciso di intraprendere azioni per affrontare la situazione di crisi dell’Acciaierie d’Italia spa, senza responsabilità gestionali da parte pubblica.

In risposta a questa decisione, ArcelorMittal Italy ha reagito con sorpresa e delusione, contestando il modo in cui è stata gestita la situazione. In una lettera inviata ai vertici di Invitalia, la multinazionale ha espresso il proprio dissenso per non essere stata informata in anticipo sull’avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

Siamo sorpresi e delusi nel leggere stasera sui media italiani che Invitalia ha chiesto al governo italiano di avviare il processo per porre ADI in amministrazione straordinaria, si legge nella lettera di ArcelorMittal Italy.

Reazione di ArcelorMittal alla richiesta di amministrazione straordinaria

ArcelorMittal ha definito l’azione di Invitalia come una grave violazione dell’accordo di investimento esistente tra le parti. La multinazionale ha sottolineato che sono state condotte intense discussioni per trovare una soluzione equa per sostenere l’ADI o per consentire una uscita ordinata dall’accordo.

Inoltre, ArcelorMittal ha respinto le accuse di essere responsabile dell’esito insoddisfacente delle trattative, ribadendo il proprio impegno e la buona fede dimostrati durante i colloqui.

La multinazionale ha chiarito che si riserva tutti i diritti di azioni conseguenti e ha espresso la propria determinazione nel difendere i propri interessi in questa situazione complessa.

Comunicato di Invitalia sull’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva

Nel comunicato ufficiale diffuso da Invitalia, l’agenzia ha spiegato le motivazioni dietro la richiesta di amministrazione straordinaria per l’ex Ilva. Dopo aver esaurito ogni tentativo di accordo con il socio privato, Invitalia ha deciso di agire per garantire la continuità aziendale e affrontare la crisi in corso.

Dopo aver esperito negli ultimi mesi e da ultimo in queste settimane, in costante dialogo con il Governo, ogni tentativo possibile di accordo con il socio privato…, si legge nel comunicato di Invitalia.

La situazione rimane in evoluzione, con ArcelorMittal e Invitalia che si trovano su posizioni divergenti riguardo al futuro dell’ex Ilva e alle responsabilità nell’attuale contesto.

