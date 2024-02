Ilva: Giancarlo Quaranta nominato commissario straordinario

Acciaierie d’Italia Ammesse alla Procedura di Amministrazione Straordinaria

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha emesso un decreto che ha portato all’ammissione immediata della società Acciaierie d’Italia alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Commissario straordinario, Giancarlo Quaranta, noto professionista nel settore siderurgico, è stato nominato per gestire questa fase delicata.

Il provvedimento ministeriale è stato emesso in risposta all’istanza presentata da Invitalia, socio pubblico detentore del 38% del capitale di AdI, il 18 febbraio scorso. Questa richiesta è stata formulata in base all’articolo 1 del decreto legge del 18 gennaio 2024, n. 4, che riguarda le imprese di carattere strategico soggette ad amministrazione straordinaria.

Profilo di Giancarlo Quaranta

Attualmente direttore Divisione Tecnica e Operativa di Ilva spa in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta vanta una lunga esperienza nel settore siderurgico. Con 40 anni trascorsi presso l’ex Italsider di Taranto, Quaranta ha espresso ottimismo per il futuro, auspicando che la fabbrica possa ritrovare vigore per il bene dei dipendenti e delle comunità locali.

Reazioni e Prossimi Passi

La nomina del commissario straordinario è stata accolta positivamente dalla Fiom-Cgil, che ha sottolineato l’importanza di affrontare tempestivamente le questioni legate ai lavoratori, alla produzione, alla salute e sicurezza, e all’ambiente. Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil, ha dichiarato la necessità di un incontro urgente con le organizzazioni sindacali per discutere lo stato degli impianti e pianificare azioni per garantire la continuità produttiva.

Il Tribunale di Milano ha accettato il ricorso di Invitalia per la dichiarazione di insolvenza di Acciaierie d’Italia, presentato il 18 febbraio. Il giudice incaricato, Laura De Simone, dovrà fissare un’udienza per valutare lo stato di insolvenza della società. La situazione di crisi era già stata portata all’attenzione del Tribunale in precedenza, e ora si attende una decisione in merito al concordato preventivo presentato dalle società del gruppo Acciaierie d’Italia.

In un contesto di grande complessità, le istituzioni e le parti coinvolte dovranno lavorare insieme per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali legate alla gestione e al futuro di Acciaierie d’Italia.

