Immobile segna il gol decisivo nella vittoria 1-0 della Lazio contro il Bayern nell’andata degli ottavi di Champions League

La Lazio sorprende il Bayern Monaco: vittoria per 1-0 nell’andata degli ottavi di Champions League

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra la Lazio e il Bayern Monaco si è conclusa con una sorprendente vittoria dei biancocelesti per 1-0. Lo scontro si è svolto oggi, 14 febbraio 2024, presso lo stadio Olimpico di Roma. Il gol decisivo è stato segnato da Ciro Immobile su rigore al 69′. La gara di ritorno è prevista in Germania il 5 marzo.

Un inizio difficile per la Lazio, ma la difesa tiene

Il Bayern Monaco, campione in carica della Bundesliga, ha iniziato la partita con grande determinazione. Tuttavia, grazie ad una buona difesa, la Lazio è riuscita a respingere i primi attacchi degli avversari. Un’occasione pericolosa è stata creata da Thomas Muller, che ha servito Joshua Kimmich, ma il tiro è stato bloccato dalla difesa biancoceleste. La squadra di Sarri ha dovuto affrontare una pressione costante da parte dei tedeschi, ma ha gradualmente trovato il suo ritmo. Al 17′, Alessio Romagnoli ha colpito di testa, ma il portiere del Bayern, Manuel Neuer, ha parato senza problemi.

La Lazio tiene testa e colpisce

La Lazio ha dimostrato una buona capacità di chiudere gli spazi e di contenere le offensive del Bayern Monaco. La squadra italiana ha cercato di creare occasioni, ma è stata costretta a sfruttare i calci piazzati e i tiri dalla distanza. Al 32′, Leroy Sanè ha calciato una punizione che ha sfiorato il palo. Al 40′, il Bayern ha orchestrato una manovra da applausi, ma Jamal Musiala ha sbagliato il tiro da una buona posizione.

Il rigore di Immobile e la vittoria della Lazio

La ripresa della partita è stata caratterizzata da un continuo scambio di azioni tra le due squadre alla ricerca del gol. La Lazio ha cercato di sfruttare le azioni di Isaksen, ma Neuer è stato attento nelle uscite. Il Bayern ha provato a sfondare sulla fascia destra con Mazraoui, ma un intervento provvidenziale di Gila ha fermato Musiala. Al 65′, la svolta del match: Dayot Upamecano ha commesso un fallo su Isaksen nell’area di rigore, concedendo un rigore alla Lazio e ricevendo un cartellino rosso. Immobile non ha sbagliato dal dischetto, portando la Lazio in vantaggio per 1-0 con un uomo in più.

Nella fase finale del match, la Lazio ha gestito il vantaggio e ha respinto ogni tentativo di assedio del Bayern Monaco. Gli uomini di Sarri hanno inserito giocatori freschi dalla panchina, mantenendo il controllo del gioco. Il Bayern ha avuto un’ultima occasione all’87’ con Eric Maxim Choupo-Moting, ma la Lazio ha difeso bene e ha conquistato una vittoria sorprendente. Ora la squadra italiana sogna i quarti di finale della Champions League.

About The Author