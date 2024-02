Immobiliare Imparato (Agl) smentisce pregiudizi sulle aste

Rivoluzione nel settore delle aste immobiliari: Checasavuoi.it sbarca in Italia

Massimo Imparato, amministratore delegato di Agl Aste Immobiliari, ha sottolineato la necessità di sfatare i falsi miti che circondano il mondo delle aste immobiliari. In occasione del lancio di Checasavuoi.it, la prima piattaforma in Italia ideata da VEA Group s.r.l., Imparato ha chiarito che “tutte le case in asta si possono vedere, è possibile fare un mutuo anche del 100%, e, soprattutto, se le case sono occupate, gli esecutori escono, come previsto dalla normativa”.

Checasavuoi.it si presenta come un’iniziativa rivoluzionaria, rivolta ai giovani acquirenti che desiderano non solo acquistare, ma anche ristrutturare e arredare casa, avvalendosi delle principali aziende del settore a prezzi altamente vantaggiosi.

Agl Aste Immobiliari: un gigante in espansione

Con circa 150 punti vendita distribuiti su tutto il territorio italiano, Agl Aste Immobiliari si conferma come l’azienda leader nel settore delle aste immobiliari nel paese. Massimo Imparato ha annunciato l’espansione internazionale dell’azienda, con l’apertura dei primi punti vendita in Spagna e a breve in Svizzera, grazie a partnership strategiche con Checasavuoi.it e Facile ristrutturare.

L’obiettivo di Agl Aste Immobiliari è offrire ai clienti un percorso completo, che va dall’acquisto alla ristrutturazione, in un momento di crisi per il mercato immobiliare italiano.

Checasavuoi.it: la rivoluzione digitale nel settore immobiliare

Checasavuoi.it si presenta come la prima piattaforma digitale in Italia che semplifica l’intero processo di acquisto, ristrutturazione e arredo di immobili, garantendo un notevole risparmio economico. La piattaforma offre accesso a convenzioni vantaggiose con le principali aziende del settore immobiliare italiano, consentendo a tutti di realizzare il sogno della prima casa.

In un’ottica di formazione e supporto, Checasavuoi.it ha creato un percorso gratuito di formazione base per coloro che desiderano approfondire la conoscenza del settore immobiliare, rendendo più consapevole e accessibile l’intero processo di acquisto di un immobile.

