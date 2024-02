Immobiliare: Javarone (Amici della lirica), in Checasavuoi.it vedo un servizio sociale

Daniela Javarone: Una Vita Dedicata alla Beneficenza

Daniela Javarone, manager, presidente di Amici della Lirica e madrina della serata di presentazione del progetto Checasavuoi.it a Milano, ha condiviso la sua esperienza nel mondo della beneficenza. Con 35 anni di attività nel settore, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come servizio sociale. Ha espresso la sua gratitudine per il supporto del marito e per l’opportunità di aiutare numerose associazioni nel corso degli anni, tra cui City Angels, di cui è stata madrina per vent’anni.

“Ho aderito a questa richiesta con grande gioia perché ho visto in questa iniziativa un servizio sociale. Sono 35 anni che mi occupo di beneficenza e con i nostri eventi ho aiutato decine e decine di associazioni. Ho avuto la fortuna di avere un marito che mi ha sempre supportato e così è iniziata la mia avventura. E’ stato un percorso bellissimo perché ho avuto tanta riconoscenza. Abbiamo distribuito tanto affetto e fondi a molte associazioni, tra cui anche City Angels, di cui io sono stata madrina per vent’anni”.

Checasavuoi.it: Innovazione nel Settore Immobiliare

Lanciata da VEA Group s.r.l., Checasavuoi.it rappresenta la prima piattaforma in Italia dedicata ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa. L’obiettivo è offrire un servizio che coinvolga le principali aziende nazionali e internazionali del settore, garantendo prezzi altamente vantaggiosi. Daniela Javarone ha elogiato l’impegno dei giovani dietro a questo progetto, sottolineando l’importanza di fornire loro la possibilità di trovare una casa, considerata una priorità in un momento di crisi per il mercato immobiliare italiano.

“Sono qui per fare gli auguri a questi giovani ragazzi – aggiunge Javarone – vedo il loro enorme impegno e sono stupita dal lavoro che hanno fatto per mettere insieme tutte queste persone, che ci supporteranno in questa avventura, e per dare la possibilità a questi giovani di trovare una casa, che è una priorità”.

Accesso Facile e Risparmio con Checasavuoi.it

Checasavuoi.it si presenta come una soluzione innovativa in un periodo di crisi immobiliare, offrendo un’esperienza utente dinamica e accattivante. La piattaforma digitale semplifica il processo di acquisto, ristrutturazione e arredamento di immobili in tutta Italia, garantendo significativi risparmi economici. Inoltre, Checasavuoi.it fornisce accesso a convenzioni, sconti e canali preferenziali con le principali aziende del settore immobiliare italiano, facilitando il raggiungimento dell’obiettivo della prima casa per tutti. In un gesto di generosità, la piattaforma offre anche un percorso gratuito di formazione di base per coloro che desiderano approfondire le conoscenze nel settore immobiliare.

“Ricordo quando ho sposato mio marito, lui era un giovane ingegnere e io lavoro al Corriere delle Sera, entrambi poco più che ventenni, non avevamo grandi mezzi e c’erano difficoltà. Per trovare la nostra prima casa, un bilocale di 38 metri quadri, abbiamo avuto molte ansie e preoccupazioni, però vi assicuro che sono stati gli anni d’amore più belli che ricordo. Quindi, comprendo il problema di questi giovani che se non hanno una famiglia alle spalle su cui contare e si devono arrangiare, come abbiamo fatto noi”, conclude Daniela Javarone.

About The Author