Imprenditore preso di mira con tre raid dopo organizzazione marcia per legalità

Gianni Forte lancia un appello per la sicurezza a Barra

L’imprenditore Gianni Forte ha lanciato un appello alle istituzioni e alla politica locale e nazionale per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere Barra di Napoli. Forte, che è stato vittima di diversi episodi criminali, ha organizzato una marcia della legalità nel quartiere lo scorso mese, alla quale hanno partecipato numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, oltre a associazioni e politici locali.

Nuovi episodi di criminalità colpiscono l’imprenditore

Tra domenica 4 febbraio e lunedì 5 febbraio, l’imprenditore è stato nuovamente vittima di episodi criminali che hanno coinvolto le sue attività nella periferia est di Napoli. In tre episodi inquietanti, quattro persone incappucciate su due scooter hanno bloccato il traffico per attirare l’attenzione dei presenti. Due di loro si sono posizionate davanti all’ingresso del suo centro scommesse Eurobet in via Alberto Marghieri a Barra.

Gianni Forte chiede maggiore sicurezza a Barra

La situazione è diventata ancora più preoccupante il giorno successivo, quando un uomo ha tentato di rapinare il centro scommesse, ma è stato fermato grazie alla prontezza del dipendente. Successivamente, ha cercato di compiere un altro colpo in un altro centro Eurobet tra Barra e Ponticelli, in via Volpicella, anch’esso di proprietà di Forte. L’imprenditore ha presentato denuncia per tutti gli episodi subiti e la polizia sta attualmente indagando, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Forte ha espresso la sua preoccupazione e ha chiesto maggiore impegno nella lotta alla criminalità a Barra: “Anche a Barra bisogna alzare l’asticella della legalità. Non lasciateci soli”. La sua richiesta di maggiore sicurezza nel quartiere è un appello alle istituzioni e alla politica affinché intervengano per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

