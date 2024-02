Imprese e politica a Bologna Bene Comune: il progetto Natalità nella Biscaglia promuove un maggiore welfare

Enrico Biscaglia: L’urgenza di affrontare il calo della natalità in Italia

Enrico Biscaglia, presidente di Associazione Bologna Bene Comune, ha sottolineato l’importanza di affrontare con responsabilità il calo della natalità in Italia durante gli interventi agli Stati Generali della Natalità a Bologna. In particolare, ha evidenziato la necessità che le imprese promuovano un welfare che tenga conto delle esigenze delle mamme e delle famiglie. Secondo Biscaglia, le scuole dovrebbero svolgere un ruolo educativo fondamentale per far comprendere il valore intrinseco della genitorialità nel percorso di realizzazione individuale. Riguardo all’azione politica, ha sottolineato l’importanza di un impegno più incisivo per fronteggiare il problema in modo efficace e tempestivo. Ha enfatizzato la necessità di un’azione trasversale che coinvolga tutte le forze politiche, pur riconoscendo la diversità di approcci possibili.

“Le soluzioni per affrontare il calo della natalità in Italia sono tante perché ciascun attore deve rendersi conto di questo grande problema da affrontare con responsabilità”.

Il Tour della Natalità a Bologna: sensibilizzazione e azione concreta

Bologna è stata scelta come sede del Tour della Natalità, iniziativa promossa non solo dalla Fondazione per la Natalità ma anche dall’Associazione Bologna Bene Comune. L’obiettivo principale degli Stati Generali della Natalità nella città emiliana è quello di aumentare la consapevolezza riguardo a questa problematica, conferendole una dimensione locale e coinvolgendo attivamente tutti gli attori sociali, economici e politici. Si mira a sviluppare un programma condiviso per contrastare l’inversione della tendenza al ribasso delle nascite che preoccupa l’intera comunità.

“Il primo obiettivo degli Stati Generali della Natalità qui a Bologna è sicuramente alzare il livello di consapevolezza su questo problema, dargli una dimensione sul nostro territorio e, in secondo luogo, cercare di muovere tutti gli attori sociali, economici, politici a darsi un programma per affrontare l’inversione della curva che preoccupa tutti”.

Un appello all’azione congiunta per contrastare il declino demografico

L’appello lanciato da Enrico Biscaglia durante gli Stati Generali della Natalità a Bologna richiama all’azione congiunta e coordinata di tutti i settori della società per fronteggiare il declino demografico in Italia. È necessario un impegno condiviso che vada oltre le divisioni politiche e che ponga al centro la ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili per invertire la tendenza attuale. L’urgenza di affrontare questa sfida è stata evidenziata come prioritaria, richiedendo un impegno costante e concertato da parte di tutti gli attori coinvolti.

“La politica deve fare il suo, deve impegnarsi di più perché il problema è così accelerato e grave che occorre una grande azione – ha proseguito – una presa in carico che ci auguriamo, vada al di là degli schieramenti, ogni parte politica potrà avere la sua ricetta, ma che deve essere un obiettivo di tutti.”

