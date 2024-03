"In Bloom": Antologia di Cortometraggi che Dà Voce alle Donne - Milano CronacaLive

La Giornata internazionale della donna è occasione di riflessione e condivisione delle tematiche femminili. In questo contesto, Mtv ha lanciato In Bloom, un progetto che raccoglie cortometraggi diretti da registe emergenti. Queste storie, ambientate in diverse parti del mondo, esplorano i momenti cruciali vissuti da personaggi alle prese con scelte determinanti e circostanze complesse legate al genere.

La Diffusione di “In Bloom” e le Piattaforme di Visione

In Bloom, progetto internazionale prodotto da MTV Staying Alive Foundation, Paramount Global e Bill & Melinda Gates Foundation, è stato trasmesso in tutto il mondo e sarà disponibile anche su YouTube e sui social media di MTV Shuga. Le opere affrontano tematiche cruciali come la povertà mestruale, il matrimonio infantile e la violenza di genere. Cinque registe provenienti da diverse realtà culturali hanno dato voce a storie inascoltate, cercando di smantellare ingiustizie e promuovere l’emancipazione femminile.

I Cinque Cortometraggi di “In Bloom”

“Period”, diretto da Nicole Teeny, racconta la storia di Fay, una ragazza che lotta per ottenere prodotti mestruali gratuiti. “Alta”, di Priyanka Banerjee, mette in luce i conflitti familiari di un’adolescente ribelle. “Maré”, di Giuliana Monteiro, segue una madre in cerca di conforto. “Kifungo”, di Voline Ogutu, affronta la storia di accettazione di sé di una giovane sieropositiva. Infine, “Aféfé” di Dolapo Adeleke, mostra come la vita di un’estetista venga sconvolta dall’arrivo della suocera malata.

Il Messaggio di “In Bloom” e l’Impegno per l’Equità di Genere

L’antologia “In Bloom” si inserisce nell’impegno di Paramount per promuovere l’equità di genere. Crystal Barnes, vicepresidente esecutiva di Paramount, sottolinea che l’iniziativa Content for Change mira a amplificare le storie delle persone sottorappresentate. Wame Jallow, direttrice esecutiva della MTV Staying Alive Foundation, evidenzia come questo progetto abbia contribuito a promuovere la parità di genere e a dare voce alle storie importanti che spesso rimangono inascoltate.