Inaugurazione mostra fotografica su Bob Marley al Museo Nazionale – #AccadeOggi

Eventi Politici in Italia e nel Mondo

Il centrodestra conclude la campagna elettorale per le Regionali con un grande evento a Cagliari, alle 16.30, dove saranno presenti la presidente del Consiglio Meloni, insieme ai leader di Lega e Fi, Salvini e Tajani. Un momento importante per consolidare le posizioni in vista delle elezioni.

Incontri e Conferenze in Italia

A Cagliari, al mercato di San Benedetto, il Pd si prepara per le Regionali con un incontro alle 11.00 con la segretaria Schlein, seguito da un’altra riunione alle 11.30 con i giovani studenti del Lazzaretto di Cagliari Quartiere Sant’Elia. Un’occasione per confrontarsi e presentare le proposte in vista delle elezioni.

A Roma, presso la Camera, si terrà un importante dibattito sul tema dell’indipendenza economica delle donne e la lotta alla violenza di genere, organizzato da Fdi alle 10.00. Saranno presenti le ministre del Lavoro Calderone e per la Famiglia Roccella, per affrontare tematiche cruciali per la società contemporanea.

Eventi Internazionali e Altri Appuntamenti

A Rio de Janeiro si svolgerà una riunione dei ministri degli Esteri del G20, un momento chiave per discutere questioni di rilevanza globale e promuovere la cooperazione internazionale.

A Washington, si terrà un’audizione di James Biden, fratello di Joe Biden, nell’ambito dell’inchiesta sull’impeachment, un evento che attira l’attenzione su uno dei temi più discussi della politica statunitense.

Infine, a Napoli, lo Stadio Maradona sarà il palcoscenico per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona, un evento sportivo di grande richiamo per gli appassionati di calcio.

