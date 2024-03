Incendio a Bologna: i cuori spezzati dell’intera comunità bolognese

Nella solenne cornice del cimitero della Certosa di Bologna, un’atmosfera carica di dolore e struggente commozione ha abbracciato coloro che si sono raccolti per rendere omaggio a Stefana Alexandra Nistor e ai suoi tre piccoli tesori. Una famiglia di origini romene stroncata da un terribile incendio che ha sconvolto la quiete della notte bolognese in via Bertocchi, nel quartiere Barca.

Un addio straziante ai luminosi angeli

Il tragico destino ha voluto che la mamma Stefana e i suoi adorati bimbi, i teneri gemellini Mattia Stefano e Giulia Maria di soli 2 anni, insieme alla dolce Giorgia Alejandra di 6 anni, venissero portati via troppo presto da quell’incendio devastante. Nei pressi delle urne funerarie, il padre dei piccoli ha ricevuto l’affetto toccante di una folla commossa, che ha voluto stringersi attorno a lui con fiori e abbracci silenziosi. Al centro, a simboleggiare il cordoglio di un’intera città, una corona di fiori donata dal Comune di Bologna si ergeva maestosa, a testimonianza di un dolore condiviso e di un’unità nel lutto.

L’addio finale nella Chiesa ortodossa di San Luca Evangelista

In un’atmosfera carica di dolore e solennità, alle 11 del mattino si celebreranno i funerali nella Chiesa ortodossa di San Luca Evangelista, dove l’intera comunità avrà l’onere e il privilegio di dire l’ultimo addio a Stefana e ai suoi angeli. Tutta Bologna si stringerà nel ricordo di questa famiglia strappata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nella trama della vita cittadina. La luce di quei giovani e luminosi angeli continuerà a brillare nei cuori di coloro che li hanno conosciuti, illuminando il cammino dell’amore e della speranza anche nell’oscurità di questa tragedia.

In memoria di Stefana e dei suoi bimbi, l’anima di Bologna brilla di luce eterna

Il ricordo di Stefana Alexandra Nistor e dei suoi piccoli Mattia Stefano, Giulia Maria e Giorgia Alejandra si insinuerà profondamente nell’anima di una Bologna che piange la perdita di vite innocenti e luminose. Che la loro memoria continui a vivere nel ricordo e nell’amore di coloro che li hanno amati e conosciuti, portando un bagliore di luce eterna in una notte buia segnata dal tragico incendio che ha sconvolto le loro vite e la comunità che li circondava. Sarà un ricordo che rimarrà impresso nel tessuto della città, un monito a custodire e proteggere il bene più prezioso che abbiamo: la vita stessa e l’amore che la rende degna di essere vissuta pienamente.