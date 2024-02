Incendio ad Ayas: tre famiglie salvate dalla casa in fiamme

Incendio a Ayas: tre appartamenti distrutti senza feriti

Nella notte ad Ayas, in frazione Saint-Jacques, una palazzina è stata colpita da un incendio che ha distrutto tre appartamenti. Fortunatamente, non ci sono stati né intossicati né feriti. Alex Brunod, sindaco del luogo, rassicura: “Le tre famiglie coinvolte sono riuscite ad uscire in tempo. Si tratta di seconde case“.

Intervento dei vigili del fuoco e operazioni in corso

I vigili del fuoco, sia professionisti che volontari, sono intervenuti poco dopo le 3 del mattino per fronteggiare l’emergenza. Dopo aver spento le fiamme, hanno avviato le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, che al momento sono ancora in corso. Al momento, le cause dell’incendio devono ancora essere chiarite.

Situazione sotto controllo: nessun danno alle persone

Nonostante la gravità dell’incendio che ha distrutto tre appartamenti, la situazione è stata gestita in modo efficace e tempestivo, evitando danni alle persone coinvolte. La prontezza di intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare conseguenze più gravi. Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono in corso, mentre le famiglie coinvolte dovranno affrontare la difficile situazione legata alla perdita delle seconde case.

About The Author