Incendio al chiosco di Capocotta: il sindaco Roberto Gualtieri sulle cause e le azioni da intraprendere

Il rogo al chiosco di Capocotta

Il pomeriggio a Ostia è stato segnato da un incendio che ha coinvolto uno dei chioschi di Capocotta, un evento che ha destato preoccupazione tra i cittadini. Si è trattato di uno dei chioschi che, dopo un’attesa di 24 anni, era pronto ad essere rimesso a bando. La città è stata scossa da questo episodio e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è espresso in merito attraverso un post su Facebook.

Le azioni del Comune

Il sindaco ha sottolineato che il dipartimento Ambiente ha lavorato intensamente nei mesi precedenti per rientrare in possesso di tutti i lotti di Capocotta, procedendo al recupero dei canoni arretrati e al risanamento di violazioni ed abusi. Gualtieri ha ribadito con fermezza che eventuali tentativi di intimidazione non fermeranno l’operato dell’amministrazione, che continuerà a perseguire i propri obiettivi con determinazione.

Piano di azione futuro

Il sindaco ha annunciato che, nonostante l’incidente, verranno comunque rimessi a bando gli altri lotti, mantenendo l’obiettivo prioritario di garantire servizi e sicurezza alla comunità di Capocotta. La trasparenza e la legalità sono i principi cardine su cui si basa l’azione del Comune, che si impegna a difendere tali valori a tutela dei cittadini e dell’intera collettività.