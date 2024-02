Incendio camper a Ferrara: tragica morte di 2 persone

Due morti in un incendio nel parcheggio di Ferrara

Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha sconvolto la città di Ferrara. Un camper, parcheggiato nei pressi del Decathlon in via Ferraresi, è andato completamente a fuoco, causando la morte di due persone. Le autorità locali, tra cui la polizia e i vigili del fuoco, stanno attualmente indagando sulle cause di questo terribile evento.

Secondo le prime informazioni, all’interno del mezzo erano presenti due bombole di Gpl, che potrebbero aver causato un’esplosione. Le vittime, ancora da identificare, sono state descritte come familiari di nazionalità italiana. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e la Procura è stata informata dell’accaduto. La squadra mobile e le volanti della polizia stanno interrogando eventuali testimoni e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.

Indagini in corso per determinare le cause dell’incendio

Le autorità competenti stanno attualmente svolgendo un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incendio nel camper. La polizia e i vigili del fuoco stanno lavorando insieme per raccogliere prove e testimonianze che possano aiutare a comprendere cosa abbia scatenato le fiamme. In particolare, si stanno concentrando sull’ipotesi di un’esplosione causata dalle bombole di Gpl presenti all’interno del veicolo.

“È ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive”, ha affermato un portavoce delle forze dell’ordine. “Stiamo esaminando attentamente tutte le prove e ascoltando le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto nel modo più accurato possibile.”

Profondo cordoglio per le vittime e le loro famiglie

La notizia della morte di due persone nell’incendio del camper ha suscitato grande tristezza e sgomento nella comunità di Ferrara. Le vittime, ancora da identificare, erano familiari di nazionalità italiana. Il sindaco della città ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia e ha dichiarato che l’amministrazione comunale sta offrendo tutto il supporto necessario alle famiglie colpite da questa terribile perdita.

“È un momento di grande dolore per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime. Faremo tutto il possibile per sostenerle in questo momento così difficile.”

L’indagine sulle cause dell’incendio nel camper continua e le autorità locali si impegneranno a fare luce su questo tragico evento.

