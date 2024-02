Incendio devastante in capannoni in Brianza: 60 vigili del fuoco impegnati - avvisatore.it

Incendio distrugge capannoni industriali a Concorezzo

Un vasto incendio ha devastato una serie di capannoni industriali a Concorezzo, nel comune di Monza. L’episodio si è verificato all’interno di un complesso industriale situato in via I maggio. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di oltre sessanta vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano e Monza, che hanno impiegato 15 mezzi per contenere l’incendio. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati a seguito dell’evento. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, la situazione è ora sotto controllo e l’incendio è stato circoscritto.

Vigili del fuoco impegnati nella lotta alle fiamme

L’incendio ha richiesto un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per contenere le fiamme. Oltre sessanta pompieri provenienti dai comandi di Milano e Monza sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza. Grazie alla loro tempestiva risposta, è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse ad altre strutture circostanti. I vigili del fuoco hanno impiegato 15 mezzi per spegnere le fiamme e circoscrivere l’area colpita. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non si sono verificati feriti o intossicati.

Le cause dell’incendio ancora sconosciute

Al momento, le cause dell’incendio che ha distrutto i capannoni industriali a Concorezzo rimangono un mistero. Gli inquirenti sono al lavoro per determinare l’origine delle fiamme e stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso. È possibile che sia necessario un’indagine approfondita per ottenere risposte definitive. Nel frattempo, le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza della zona. Nonostante l’impatto devastante dell’incendio, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme e a prevenire danni ulteriori.

Fonte: ANSA

