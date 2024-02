Incendio devastante in centrale elettrica da 380mila volt a Modena

Incendio nella centrale elettrica di Terna a San Damaso, Modena

Un incendio è scoppiato questa mattina alle 6.20 nella centrale elettrica di Terna a San Damaso, Modena. L’incidente è stato causato da un trasformatore che ha preso fuoco, mettendo a rischio l’intero impianto. A causa dell’altissima tensione dell’impianto, pari a 380mila volt, è stato necessario spegnere la centrale prima di intervenire sul trasformatore. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Modena, insieme al personale di Terna.

L’intervento per spegnere l’incendio

Per spegnere l’incendio nella centrale elettrica di Terna, è stato necessario disalimentare l’impianto. Questa operazione è stata effettuata per garantire la sicurezza del personale e permettere ai vigili del fuoco di intervenire in tutta sicurezza. Una volta spenta la centrale, le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme che si erano propagate dal trasformatore. L’intervento è stato portato a termine con successo e l’incendio è stato completamente estinto.

La situazione attuale e le indagini in corso

Al momento, la situazione nella centrale elettrica di Terna a San Damaso, Modena, è sotto controllo. Il personale di Terna sta lavorando per ripristinare il funzionamento dell’impianto elettrico. Nel frattempo, sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio. Secondo le prime informazioni, sembra che il trasformatore abbia avuto un guasto che ha provocato l’incendio. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare questa ipotesi. Terna ha assicurato che farà tutto il possibile per evitare che incidenti del genere si ripetano in futuro.

Fonte: ANSA

