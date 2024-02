Incendio distrugge capannoni Fincantieri nel porto di Ancona

Incendio in area portuale di Ancona: coinvolte due ditte

Un incendio è divampato ieri sera nell’area portuale di Ancona, coinvolgendo due capannoni in lamiera utilizzati da alcune ditte all’interno dell’area della Fincantieri. Il rogo ha iniziato in un capannone per poi estendersi ad un secondo adiacente, generando una densa nube di fumo. Le squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Osimo e Jesi sono intervenute prontamente per circoscrivere l’incendio e prevenire danni alle strutture vicine.

Nessuna persona intossicata o ferita

All’interno dei capannoni erano presenti materiali e attrezzature utilizzati per le lavorazioni all’interno di navi. Fortunatamente, non risultano persone intossicate o ferite a causa delle fiamme. Attualmente, l’incendio è sotto controllo e i vigili del fuoco stanno completando le operazioni di spegnimento e rimozione dei materiali bruciati. La Polizia è intervenuta sul posto per indagare sulle cause dell’incendio e condurre tutti i necessari rilievi.

Coinvolta anche la Prefettura

La Prefettura è stata informata dell’accaduto e si è attivata per coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza. È importante stabilire le cause dell’incendio al fine di prevenire futuri incidenti simili. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dell’area portuale e per evitare che situazioni del genere si ripetano.

About The Author