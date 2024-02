Incendio distrugge locali azienda tipografica a Viterbo

Incendio in una nota azienda di stampa a Viterbo

Un incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 23:30 presso la Union Printing, un’azienda di stampa di rilievo nazionale situata al chilometro 87 della Cassia Nord a Viterbo. L’allarme è stato dato probabilmente dal personale di turno notturno, che ha prontamente contattato i Vigili del Fuoco di Viterbo. Sul posto sono intervenute tre autobotti, un’autoscala e l’unità per gli autorespiratori.

L’intervento dei pompieri e l’incendio domato

I pompieri, dopo aver tagliato le serrande esterne, sono riusciti ad entrare nel locale dove le fiamme si erano sviluppate. Grazie all’azione congiunta con il personale sull’autoscala, che nel frattempo irrorava acqua dall’alto, l’incendio è stato domato in circa un’ora. Fortunatamente, non ci sono stati né feriti né intossicati, nonostante la presenza di tre ambulanze del 118 sul posto a scopo precauzionale.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Al momento, le cause scatenanti dell’incendio sono ancora sconosciute. Le indagini sono in corso per determinare l’origine del fuoco e stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso. La Union Printing è una nota azienda operante nel settore della stampa a livello nazionale, e l’incendio ha causato danni significativi alle grandi macchine da stampa presenti nel locale. Saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare l’entità dei danni e le conseguenze per l’attività dell’azienda.

