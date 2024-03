Inchiesta di Perugia: la difesa di Federico Cafiero De Raho

In risposta agli attacchi ricevuti da esponenti della maggioranza, il deputato del M5S ed ex procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho ha sottolineato che tutti gli accessi relativi all’inchiesta di Perugia sono stati effettuati al di fuori della Direzione nazionale. De Raho ha chiarito che tali azioni sono strumentali, poiché il controllo sulla situazione era gestito da altri soggetti. Infatti, la Procura nazionale ha diversi campi di competenza e obiettivi, e quindi accusarlo sarebbe solo un tentativo di attaccare l’opposizione in modo strumentale. De Raho ha espresso fiducia nell’intelligenza dell’opinione pubblica nel comprendere la complessità della situazione.

