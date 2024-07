Inchiesta Procura di Taranto su manipolazione dati emissioni CO2: ipotesi associazione per inquinamento e truffa.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La procura di Taranto ha avviato un’inchiesta riguardante la presunta manipolazione dei dati sulle emissioni di CO2 legate alle attività di Adi spa, prima che l’azienda fosse posta sotto amministrazione straordinaria. Si ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere volta all’inquinamento, al disastro ambientale e alla truffa ai danni dello Stato, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Accuse contro l’ex Amministratrice Delegata di Acciaierie d’Italia

L’accusa è stata formulata nei confronti dell’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli. Sulla base degli elementi raccolti fino ad oggi, Morselli sarebbe indicata come promotrice dell’associazione criminale, in cui sarebbero coinvolti otto indagati, tra cui dirigenti e consulenti ex Ilva.

Ruolo della Procura di Taranto nell’Inchiesta

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pontassuglia, insieme ai sostituti Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo. Il 3 luglio sono stati eseguiti decreti di perquisizione in relazione alla vicenda.

Resta da seguire lo sviluppo delle indagini e l’eventuale evolversi della situazione legale dei soggetti coinvolti, mentre la magistratura procede con le dovute verifiche e approfondimenti per fare luce su queste gravi accuse.

