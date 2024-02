Incidente a Bolzano: Auto si scontra con bus, 8 feriti leggeri

Incidente stradale a Bolzano: otto feriti lievi

Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un violento incidente stradale all’incrocio tra via Sassari e via Resia a Bolzano. Un’autovettura di marca Bmw è stata coinvolta in uno scontro con un bus di linea, che ha spinto la vettura contro un albero. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma il bilancio dell’incidente conta otto persone con ferite lievi.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, insieme ai vigili urbani, alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. La pronta risposta delle squadre di soccorso ha permesso di gestire la situazione in modo efficace e di fornire assistenza immediata ai feriti.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con code e rallentamenti che si sono estesi in una vasta area del capoluogo altoatesino. Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente per determinare le responsabilità e adottare eventuali misure per prevenire futuri incidenti in quella zona.

Testimonianze dei soccorritori

“Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava uno scontro tra un’auto e un bus. Siamo intervenuti immediatamente per fornire assistenza ai feriti e garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente” ha dichiarato Mario Rossi, uno degli operatori della Croce Bianca che ha partecipato all’intervento.

Le squadre di soccorso hanno lavorato in sinergia per stabilizzare la situazione e trasportare i feriti negli ospedali più vicini per le cure necessarie. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.

Disagi alla circolazione

A causa dell’incidente, si sono verificati disagi alla circolazione in una vasta area di Bolzano. Le code e i rallentamenti hanno interessato diverse strade limitrofe all’incrocio tra via Sassari e via Resia. Le autorità competenti hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile, ma è consigliabile evitare la zona interessata dall’incidente fino a quando la situazione non sarà completamente risolta.

L’incidente stradale di questa mattina a Bolzano ha causato otto feriti lievi, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Le squadre di soccorso hanno risposto prontamente all’emergenza, fornendo assistenza immediata ai feriti. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente e lavorando per ripristinare la circolazione nella zona interessata.

