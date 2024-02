Incidente a Firenze: 70enne bloccato sotto un armadio per tre giorni - avvisatore.it

Un uomo di 70 anni salvato dopo tre giorni sotto un armadio

Un uomo di 70 anni è stato salvato dopo essere rimasto bloccato sotto un armadio per oltre tre giorni. L’uomo, residente nel quartiere di Rifredi a Firenze, è stato soccorso grazie all’intervento della polizia, chiamata da alcuni amici preoccupati per la sua mancata risposta al telefono.

L’intervento tempestivo della polizia

I poliziotti delle volanti sono stati allertati dagli amici dell’uomo e si sono recati immediatamente presso il suo appartamento. Non ricevendo risposta alla porta, hanno utilizzato una copia delle chiavi di riserva per entrare. Una volta all’interno, hanno scoperto che la porta della camera da letto era bloccata dall’armadio che era caduto addosso all’uomo.

L’uomo trasportato in ospedale per accertamenti medici

Dopo aver liberato l’uomo dall’armadio, i poliziotti lo hanno accompagnato in ospedale per sottoporlo a eventuali accertamenti medici. Non è ancora chiaro se l’uomo abbia riportato delle lesioni a causa dell’incidente. Si attendono ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di salvare la vita di questo uomo, che è rimasto bloccato sotto un armadio per tre giorni. Grazie alla preoccupazione dei suoi amici e all’azione rapida delle forze dell’ordine, l’uomo è stato liberato e portato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

