Incidente a Firenzuola: Ribaltamento cisterna trasporta gasolio nel torrente Santerno

Il ribaltamento e la fuoriuscita

Nel tranquillo comune di Firenzuola, precisamente all’altezza del passo della Futa in direzione del passo della Raticosa, si è verificato uno spaventoso incidente nel primo pomeriggio di oggi. Una cisterna a rimorchio di un mezzo pesante, destinata al trasporto di gasolio, ha perso il controllo e si è ribaltata, causando gravi danni al veicolo e facendo fuoriuscire il carburante sulla strada, il quale ha poi defluito nel vicino torrente Santerno.

L’intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i coraggiosi vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto del distaccamento di Barberino del Mugello, che si sono adoperati per preservare la sicurezza della zona e contenere il pericoloso sversamento. Ad affiancarli, sono giunti i pompieri del nucleo Nbcr , mentre un’autogru proveniente dal distaccamento di Firenze-ovest è stata portata sul posto per tentare di ripristinare la posizione del mezzo pesante. A causa dell’incidente, la viabilità è stata momentaneamente interrotta, creando disagi per il traffico locale.

Coinvolgimento dell’Arpat e chiusura della strada

L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha provveduto al monitoraggio della situazione e alla valutazione degli eventuali rischi di inquinamento delle acque del torrente Santerno. Al momento, la viabilità nella zona risulta completamente bloccata, mentre sono in corso le operazioni necessarie per ripristinare la normalità e garantire la totale sicurezza della zona interessata.

Una vicenda ancora in evoluzione

L’incidente accaduto a Firenzuola rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di prestare sempre maggiore attenzione alla gestione e alla sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada. Le autorità competenti continueranno a monitorare da vicino la situazione e ad adottare le misure necessarie per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.