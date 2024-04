Incidente mortale a Zane: un morto e due feriti

Nella notte scorsa si è verificato un tragico incidente lungo la Strada provinciale 66 a Zane , che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due in seguito all’incendio di un’auto coinvolta in uno scontro frontale.

Tragedia sulla strada

Durante la notte, un violento incidente stradale ha scosso la tranquilla località di Zane, situata nella provincia di Vicenza. Una Volkswagen Golf e una Renault Megane si sono scontrate frontalmente, causando l’incendio dell’abitacolo della Golf. Grazie all’intervento tempestivo di alcuni automobilisti di passaggio, due persone sono state trascinate fuori dall’auto in fiamme, mentre il conducente della Megane è riuscito ad uscire indenne.

Intervento delle squadre di soccorso

Le squadre di vigili del fuoco provenienti da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente. Grazie alla rapida azione dei soccorritori, le fiamme sono state domate e i feriti sono stati messi al sicuro. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, un uomo ferito gravemente non è riuscito a sopravvivere, perdendo la vita durante il trasferimento in ospedale. Anche il conducente della Megane è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

I carabinieri, intervenuti per gestire la situazione, hanno provveduto a deviare il traffico e ad eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e bonifica sono proseguite fino alle prime ore del mattino, garantendo la sicurezza della zona e il ripristino della viabilità.

Terminato il salvataggio

Dopo un’intensa notte di lavoro e impegno per le squadre di soccorso e i soccorritori, la situazione è stata risolta e il traffico è stato riaperto. Le conseguenze di questo tragico incidente rimarranno nell’ambito delle indagini delle autorità competenti, mentre le famiglie coinvolte affronteranno il difficile percorso di ripresa e elaborazione del lutto.