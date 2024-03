Incidente mortale: respinto l’accordo sul patteggiamento

Il tribunale di Vicenza ha emesso oggi una decisione riguardante l’accordo sul patteggiamento della pena per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco coinvolto nell’incidente mortale che ha causato la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin. Il camionista di 63 anni aveva accettato una pena di 3 anni e 11 mesi, ma il tribunale ha respinto l’accordo. Questa è la seconda volta che un accordo del genere viene rigettato, dopo un primo rifiuto in udienza preliminare. Attualmente, Rieke si trova agli arresti domiciliari e si aprirà per lui un processo in sede dibattimentale. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione e delle polemiche.

