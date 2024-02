Incidente mortale sulla A21 nel Bresciano: camion si scontra con un’auto in fiamme

Code e caos sull’autostrada A21: incendio e scontro tra mezzi pesanti

Una mattinata di caos e disagi si è verificata lungo l’autostrada A21, tra Pontevico e Manerbio, in provincia di Brescia. Il traffico è andato in tilt a causa di due incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. In direzione Brescia, si è verificato un incendio che ha coinvolto una vettura, mentre in direzione Cremona si è verificato uno scontro tra mezzi pesanti.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalla presenza di una fitta nebbia, che ha limitato la visibilità lungo la strada. Questo ha reso ancora più difficile per gli automobilisti e i mezzi di soccorso intervenire tempestivamente. In totale, sono state coinvolte circa trenta persone e sono stati necessari diversi mezzi di soccorso per gestire la situazione.

A causa degli incidenti, è stato chiuso il casello di Manerbio, per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la viabilità. Le code si sono formate in entrambe le direzioni, causando notevoli ritardi per gli automobilisti. Le autorità competenti sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti sulla strada.

Incidenti e traffico in tilt: situazione in aggiornamento

La situazione sull’autostrada A21 tra Pontevico e Manerbio è in continuo aggiornamento. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e consentire il transito dei veicoli in sicurezza. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sugli incidenti e sulle persone coinvolte.

La nebbia persistente continua a limitare la visibilità lungo la strada, rendendo ancora più difficile per gli automobilisti e i mezzi di soccorso intervenire tempestivamente. Si consiglia a tutti coloro che devono percorrere questa tratta di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità sul posto.

Citazione delle autorità competenti

Le autorità competenti hanno rilasciato una dichiarazione riguardo alla situazione sull’autostrada A21. In merito agli incidenti e al traffico in tilt, il portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “Stiamo lavorando per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza di tutti i presenti sulla strada. Chiediamo la massima collaborazione agli automobilisti e invitiamo a seguire le indicazioni delle autorità sul posto“.

Si consiglia a tutti gli automobilisti di evitare, se possibile, di percorrere questa tratta dell’autostrada A21 e di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio. Si consiglia inoltre di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di guidare con prudenza, soprattutto in presenza di nebbia o altre condizioni atmosferiche avverse.

