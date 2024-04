Incidente nella Galleria Prapontin: Un Tir Prende Fuoco a Bussoleno

Un tragico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9.15 nella galleria Prapontin, all’interno dell’autostrada A32 Torino Bardonecchia, nella zona di Bussoleno, in provincia di Torino. Un mezzo pesante ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in direzione Torino, causando panico e preoccupazione tra i presenti. Nonostante l’incendio, fortunatamente al momento non risultano feriti.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Le fiamme dal tir hanno rapidamente invaso la galleria, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle stazioni di Susa e Borgone, supportate dal carro fiamma della centrale e dall’autoradio. L’obiettivo principale era quello di contenere l’incendio e garantire la sicurezza di chi si trovava nelle vicinanze.

Reapertura dell’autostrada e lavoro di bonifica

Dopo intense operazioni di spegnimento e di bonifica della galleria, finalmente alle 11 è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione del Frejus. L’efficienza e la prontezza dell’intervento da parte delle autorità competenti hanno permesso una rapida risoluzione della situazione critica, evitando possibili ripercussioni sul traffico e sulle persone coinvolte. Il tragico episodio rimarrà sicuramente impresso nella memoria di coloro che hanno vissuto da vicino questa drammatica esperienza.