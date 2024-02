incidente operaio: caduta da 6 metri nel castello Gorizia, grave condizioni

Incidente sul cantiere a Gorizia: Operaio Caduto da un’Altezza di 6 Metri

Questa mattina, un incidente grave si è verificato nella zona del castello di Gorizia. Un operaio è caduto da un’altezza di circa 6 metri mentre lavorava al rifacimento del Bastione Fiorito e del teatro Tenda. La situazione ha richiesto un intervento immediato e coordinato per soccorrere il lavoratore ferito.

Intervento di Soccorso e Indagini in Corso

La centrale operativa della Sores Fvg ha prontamente risposto all’emergenza, inviando sul luogo dell’incidente un’ambulanza da Gorizia, un’automobile medica da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Le forze dell’ordine e gli ispettori dell’azienda sanitaria sono stati mobilitati per indagare sulla dinamica dell’infortunio. Inoltre, i vigili del fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza sul posto.

“Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’operaio che è stata trasportato in volo, in condizioni piuttosto serie, all’ospedale di Cattinara (Trieste)“, ha dichiarato un portavoce dell’azienda sanitaria.

Conclusioni

L’incidente sul cantiere a Gorizia ha evidenziato l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori in ambienti ad alto rischio. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le cause dell’accaduto e adottare eventuali misure preventive per evitare situazioni simili in futuro. La prontezza nell’intervento di soccorso ha permesso di trasferire tempestivamente l’operaio ferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.

