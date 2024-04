Incidente stradale coinvolge l’ex presidente del Coni Gianni Petrucci

Un incidente stradale ha coinvolto l’ex presidente del Coni, Gianni Petrucci, nel pomeriggio nei pressi di Valmontone, vicino a Roma. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei carabinieri, l’incidente è avvenuto mentre stava percorrendo una curva in zona Colle Pereto, quando è uscito di strada finendo in un dirupo di 7/8 metri. Petrucci è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo, mentre la moglie è stata portata al Policlinico Tor Vergata. Fortunatamente, entrambi non sembrano essere in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone per effettuare i necessari rilievi.

Gianni Petrucci coinvolto in un incidente stradale: la cronaca dell’accaduto

L’ex presidente del Coni, Gianni Petrucci, è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nei pressi di Valmontone, nelle vicinanze di Roma. Durante la sua percorrenza di una curva nella zona di Colle Pereto, Petrucci ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e precipitando in un dirupo di 7/8 metri. Grazie all’intervento tempestivo, Petrucci è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo, mentre la moglie è stata portata al Policlinico Tor Vergata per accertamenti. Al momento entrambi si trovano fuori pericolo. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone, sono intervenuti sul luogo dell’accaduto per effettuare le dovute operazioni di rilievo.