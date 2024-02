Incidenti nebbia A1: 30 auto coinvolte, 15 feriti, 2 gravi, autostrada chiusa Piacenza-Parma

Incidenti e Code sull’Autostrada A1 a causa della Nebbia

La nebbia ha causato una serie di maxitamponamenti stamattina sull’Autostrada A1, nel tratto tra Piacenza e Parma, con almeno una trentina di veicoli coinvolti e 15 feriti, di cui due in condizioni gravi. Il servizio di emergenza ha risposto prontamente, con l’arrivo di diverse ambulanze e persino elicotteri del 118 che hanno trasportato sacche di sangue sul luogo degli incidenti.

Almeno due punti critici si sono verificati ad Alseno, in direzione Bologna, tra i chilometri 80 e 85. Il 118 ha dispiegato mezzi da Piacenza e Fidenza, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti da Piacenza e Fiorenzuola. Anche la Polizia stradale ha inviato diverse pattuglie per gestire la situazione.

Chiusura della A1 Piacenza-Parma e Code in Entrambe le Direzioni

Il tratto dell’Autostrada A1 tra il bivio A1/A21 e Parma è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa degli incidenti. La società autostradale ha segnalato code in direzione Bologna e almeno sette chilometri di coda in direzione Milano. Le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza rimangono chiuse in entrata e in entrambe le direzioni, complicando ulteriormente la situazione del traffico.

I soccorsi sono stati attivati in modalità d’emergenza per gestire la situazione critica sulla A1.

Limitazioni di Velocità e Sicurezza sulla A22 a Causa della Nebbia

Anche sull’Autostrada A22, in particolare nel tratto tra Mantova e Carpi, la nebbia ha reso necessarie misure di sicurezza straordinarie. Un servizio di safety car è stato implementato per regolare la velocità dei veicoli a 50 chilometri orari, garantendo la massima sicurezza possibile per i viaggiatori. Nonostante alcuni tamponamenti di lieve entità, senza feriti, la circolazione procede regolarmente, con una visibilità di circa 70 metri. Il personale di Autostrada del Brennero, supportato dalla Polizia Stradale, è pienamente impegnato per gestire la situazione.

Anche tra Verona e Modena si segnalano banchi di nebbia, ma al momento non ci sono chiusure. In passato, un tratto di circa 80 chilometri era stato chiuso per tre giorni consecutivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Copyright ANSA

About The Author