Incidenti nebbia A1: 30 auto coinvolte, 15 feriti, uno grave, autostrada chiusa Piacenza-Parma

Incidenti e Code sull’Autostrada A1 a causa della Nebbia

La nebbia ha causato una serie di gravi incidenti questa mattina sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Piacenza e Parma. Si contano almeno una trentina di veicoli coinvolti e circa 15 feriti, di cui uno in condizioni critiche trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Il servizio di emergenza sanitaria ha inviato un elicottero con sacche di sangue per assistere sul posto.

Autostrada A1 : serie di incidenti a causa della nebbia

30 veicoli coinvolti e 15 feriti , uno in codice rosso

Servizio di emergenza con elicottero e sacche di sangue

Incidenti Multipli e Intervento delle Autorità

Gli incidenti si sono verificati in almeno due punti lungo l’Autostrada A1, vicino ad Alseno in direzione Bologna, tra i chilometri 80 e 85. Il servizio di emergenza 118 ha dispiegato mezzi da Piacenza e Fidenza, con l’intervento dei vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Le forze dell’ordine della Polizia stradale sono attive sul posto per gestire la situazione.

Punti degli incidenti : Alseno, direzione Bologna

Intervento del servizio 118 e vigili del fuoco

Presenza della Polizia stradale per il controllo del traffico

Chiusure e Code sull’Autostrada A1 e Condizioni sulla A22

Il tratto dell’Autostrada A1 tra Piacenza e Parma è stato chiuso in entrambe le direzioni, con code segnalate in direzione Bologna e Milano. Le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza rimangono chiuse in entrata e in entrambe le direzioni. I soccorsi sono attivi in modalità d’emergenza per gestire la situazione in evoluzione dei feriti.

Chiusure e code sull’ Autostrada A1 tra Piacenza e Parma

Stazioni chiuse e soccorsi attivi in modalità d’emergenza

Situazione in evoluzione dei feriti

La nebbia ha causato anche problemi sulla A22, soprattutto tra Mantova e Carpi, con un servizio di safety car attivo per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Nonostante alcuni tamponamenti senza feriti, la circolazione è regolare con limiti di velocità ridotti. La visibilità è limitata a circa 70 metri, e le autorità sono in allerta lungo il percorso tra Verona e Modena, senza chiusure al momento.

