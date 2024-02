Incidenti nebbia: chiuso tratto A1 Piacenza-Parma

Nebbia causa disagi sull’A1 Milano-Napoli

La nebbia ha causato diversi problemi sulla A1 Milano-Napoli, portando alla chiusura di un tratto significativo tra Piacenza e Parma in direzione Bologna. L’evento ha provocato code nella zona interessata, con la chiusura delle stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza in entrambe le direzioni. Le autorità competenti, tra cui Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, sono intervenute per gestire la situazione.

Anche sulla A22 tra Verona e Modena si sono verificati problemi legati alla nebbia, sebbene al momento non siano state segnalate chiusure. In passato, un tratto di circa 80 chilometri era stato chiuso per tre giorni consecutivi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La nebbia ha creato disagi significativi sulle autostrade italiane, con chiusure e rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche avverse. È fondamentale prestare attenzione e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori in circolazione.

