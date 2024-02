Incidenti post Inter-Juve: 2 arresti e 50 Daspo per lancio bottiglie e bombe carta

Arrestati due tifosi interisti dopo la partita Inter-Juve

Dopo la partita tra Inter e Juventus, tenutasi ieri sera allo stadio Meazza di Milano, si sono verificati episodi di violenza da parte di alcuni tifosi interisti. Verso mezzanotte e mezza, due tifosi sono stati arrestati e altri 48 sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Lancio di bottiglie e bombe carta

Al termine della partita, i pullman dei tifosi bianconeri sono stati scortati dalle forze dell’ordine all’esterno del parcheggio ospiti dello stadio. Durante il tragitto, in via Harar, vicino a via Pinerolo, alcuni tifosi interisti hanno lanciato bottiglie contro i mezzi delle forze dell’ordine e i pullman stessi. Inoltre, sono state lanciate bombe carta in direzione dei veicoli, causando danni a un’auto della polizia di Stato.

50 tifosi interisti bloccati e sanzionati

La questura di Milano ha prontamente inviato rinforzi per affrontare la situazione. Sono stati bloccati 50 tifosi interisti in via Pinerolo, dove sono stati trovati bastoni, cinture e tirapugni in un’area verde vicino a via Ippodromo. Tutti i 50 tifosi sono stati accompagnati in questura, con due di loro, un 22enne e un 24enne, che sono stati arrestati. Gli altri 48 sono stati denunciati per vari reati. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso un Daspo nei confronti di tutti i 50 tifosi interisti, vietando loro l’accesso agli stadi per un periodo di tempo determinato.

