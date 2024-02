Inclusione disabilità: Locatelli propone al G20

Alessandra Locatelli e Sara Minkara: Impegno per l’Inclusione e la Disabilità

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato un importante impegno durante un incontro con Sara Minkara, Special Advisor per i Diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato americano, in vista del primo G7 – Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Locatelli ha sottolineato l’obiettivo di introdurre nel prossimo G20 il tema dell’inclusione e della disabilità, portandolo all’attenzione internazionale.

“Uno degli impegni che cercheremo di prenderci e sul quale lavoreremo è quello di introdurre nel prossimo G20 il tema dell’inclusione e della disabilità perché è sempre più all’attenzione di tutti i Paesi ed è importante che trovi anche ai massimi livelli il suo spazio di discussione e di attenzione.”

L’Importanza dell’Inclusione e della Disabilità nel Contesto Internazionale

Sara Minkara ha evidenziato l’importanza di considerare la disabilità come un elemento cruciale nella politica estera, sottolineando il ruolo fondamentale che essa gioca nel raggiungimento della pace e della prosperità a livello globale. Minkara ha definito l’evento del G7 in Umbria come un momento storico che lascerà un segno significativo nell’agenda internazionale.

“Per noi la priorità delle priorità è dimostrare al mondo qual è l’importanza della disabilità, il rilievo nella politica estera quando si deve realizzare la pace, la prosperità e tutte quelle che sono le priorità classiche.”

Il G7 – Inclusione e Disabilità: Un’Occasione per il Cambiamento

Il G7 che si terrà ad Assisi il 14 ottobre e che sarà aperto alla cittadinanza rappresenta un’opportunità unica per affrontare in modo prioritario le tematiche legate all’inclusione e alla disabilità. Oltre a questi temi, durante l’evento si discuterà anche di questioni cruciali come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale e la sicurezza alimentare. Minkara ha sottolineato l’importanza di dare alla disabilità una posizione di rilievo all’interno dell’agenda internazionale.

“E’ importante che la disabilità abbia una posizione prioritaria. Fortunatamente nel G7 ci sarà uno spazio per poter affrontare queste tematiche insieme a quelli che sono i temi del cambiamento climatico, dell’intelligenza artificiale, della sicurezza alimentare.”

Il G7 rappresenta un’occasione unica per promuovere l’inclusione e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di considerare la disabilità come un valore per la società, esigendo l’inclusione come tema prioritario anche a livello internazionale.

